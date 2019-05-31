مصادر الجمهورية: عدم إقرار قطع الحساب مع الموازنة يجعلها معرضة للطعن

أوضحت مصادر نيابية لصحيفة "الجمهورية" أنّه "يُفترض دستوريًّا أن يقترن مشروع ​الموازنة​ بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى أنّ قطع الحساب عن عام 2018 يُفترض أن يكون ​ديوان المحاسبة​ قد أقرّه وأحاله إلى الجهات المختصة".

ولفتت إلى أنّ "في حال لم يقرّ هذا "القطع" مع الموازنة في المجلس النيابي، فإنّ الموزانة ستكون أمام "قطوع" دستوري، يعرّضها للطعن أمام ​المجلس الدستوري​".