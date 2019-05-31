أوضحت مصادر نيابية لصحيفة "الجمهورية" أنّه "يُفترض دستوريًّا أن يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى أنّ قطع الحساب عن عام 2018 يُفترض أن يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله إلى الجهات المختصة".
ولفتت إلى أنّ "في حال لم يقرّ هذا "القطع" مع الموازنة في المجلس النيابي، فإنّ الموزانة ستكون أمام "قطوع" دستوري، يعرّضها للطعن أمام المجلس الدستوري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: عدم إقرار قطع الحساب مع الموازنة يجعلها معرضة للطعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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