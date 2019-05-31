جنبلاط: كيف يمكن وصف الحالة التي تسود القضاء بظل استمرار مسرحية عيتاني – الحاج؟

سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية زياد عيتاني سوزان الحاج؟ اضاف "من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الامني الخاص في وجه الاخر".
وتابع جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "اين الدولة التي تحمي المواطن؟ والى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون؟ من نصدق وسط غابة الذئاب؟"
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