خارجية إيران: السعودية تستغل شهر رمضان ومكة وتوظفهما كأداة سياسية ضد ايران

دانت وزارة ​الخارجية الإيرانية​ بياني القمتين العربية والخليجية، وأعربت عن رفضها لهما، موضحة أن البيانين لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء.

واعتبرت الخارجية ال​ايران​ية إن ​السعودية​ "تستغل ​شهر رمضان​ و​مكة المكرمة​ وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران".

وأضافت أن السعودية "تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب إسرائيل عبر بث الخلاف بين دول المنطقة والدول الإسلامية، بدلا من طرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس".