بومبيو: إيران استهدفت أسواق النفط في هجومها على منشآت النفط

ويأتي تصريح بومبيو غداة تصريح آخَر لجون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، اعتبر فيه أنَّ من "شبه المؤكّد" أنّ إيران تقف وراء تخريب أربع سفن في 12 مايو.
وقال بومبيو للمراسلين خلال مغادرته واشنطن متوجّهًا إلى برلين "نعم، لقد أصابَ السّفير بولتون. هذه كانت جهود من جانب الإيرانيّين لرفع أسعار النفط الخام في العالم".
وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات إيران النفطيّة، بإطار حملة للردّ على دور طهران الإقليمي.
وجاءت هذه الاتّهامات، في وقتٍ عقدت السعوديّة قمّتَين عربيّة وخليجيّة طارئتين لحشد العالم ضدّ التدخلات الإيرانية في المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات قنابل نوويّة وحاملة طائرات إلى المنطقة، متحدّثةً عن وجود تهديدات وشيكة مصدرها إيران.
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