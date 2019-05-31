تويوتا تفتتح أول مصنع في بورما

دبي - بواسطة محمد فارس © اندرو ييتس تويوتا ستنتج سيارات هجينة في بريطانيا

أعلن عملاق صناعة السيارات الياباني تويوتا الخميس افتتاحه أول مصانعه في بورما حيث يزداد التوجه نحو استخدام السيارات الجديدة الاجنبية الصنع.

ويقع المعمل عند أطراف مدينة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وسيبدأ بانتاج طراز "سوف هيلوكس" الشهير في شباط/فبراير 2021، وفق ما أعلنت المجموعة التي أشارت أيضاً إلى أنّها ستستثمر 52,6 مليون دولار (47,2 مليون يورو).

وسيكون انتاج المصنع ضئيلاً نسبياً، إذ من المتوقع انتاج 2,500 سيارة كل عام.

ويأتي الإعلان بعد تمركز صانعي سيارات آخرين في بورما، مثل اليابانيَين سوزوكي ونيسان، والأميركي فورد.

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وفرضت الحكومة في 2017 قيوداً على استيراد السيارات بهدف تشجيع الانتاج المحلي الذي ساهم في تقليص الأسعار وزيادة الكميات.

ورحّبت جمعية تجّار السيارات بإعلان تويوتا دخول السوق، ووصفت الحدث بأنه "مفاجىء".

وتعدّ تويوتا علامة شعبية في بورما رغم أنّ غالبية سياراتها هناك مستعملة. ولكن المجموعة تقول إنّ الطلب على سيارات جديدة تضاعف تقريباً العام الماضي، ووصلت المبيعات إلى نحو 18 ألف سيارة.