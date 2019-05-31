"مصر الثورة": مصر عادت لقيادة المنطقة في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتو حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة.

وأكد أبوالعطا، في بيان اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي مع الزعماء والقادة العرب وفي مقدمتهم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي أخوي من الدرجة الأولى ويعبر عن قوة مصر في محيطها الإقليمي، لافتا إلى أن مصر عادت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة المنطقة والتقدم نحو الأفضل.

وأضاف رئيس مصر الثورة، أن العلاقات المصرية العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة شهدت تطورا ملحوظا في عهد السيسي، متابعا أن مصر قلب الوطن العربي والجميع يستمد قوته من مصر.

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وفي السياق نفسه أشار إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على مواجهة كل التحديات مهما كانت صعبة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة المكرمة، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضى السعودية.

كما شاهد الرئيس السيسي، بقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودى، واستهدفت مكة المكرمة، وبعض مناطق المملكة.