مقتل 4 مدنيين في انفجار استهدف قوات أجنبية بالعاصمة الأفغانية كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية إن 4 مدنيين قتلوا على الأقل في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول. وأكدت مصادر محلية أن الانفجار في العاصمة الأفغانية كابول كان يستهدف موكبا لقوات أجنبية.

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