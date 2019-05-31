غضب جزائري بسبب قائمة بلماضي لكأس أمم أفريقيا

فجّرت قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب جمال بلماضي لتمثيل منتخب الجزائر في مسابقة أمم أفريقيا موجة من الغضب لدى الجماهير الجزائرية.

ووجهت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لمدرب "الخضر"، وذلك على خلفيّة دعوته لبعض اللاعبين غير الجاهزين بدنيا من أجل المشاركة في المسابقة الأبرز في القارة الأفريقية.

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وتصدّر إسلام سليماني، مهاجم فنربخشه التركي، قائمة الأسماء الذين شكّكت الجماهير في قدرتها على تقديم الإضافة لـ"محاربي الصحراء"، فضلا على عدلان قديورة، لاعب وسط نوتنجهام فوريست الإنجليزي.

كما استغربت الجماهير توجيه الدعوة لمهدي زفان، الظهير الأيمن لستاد رين الفرنسي، على حساب هيثم لوصيف، موهبة بارادو وأحد أبرز لاعبي النسخة الحالية من الدوري الجزائري.

وتسود حالة من التشاؤم في صفوف المناصرين بخصوص قدرة منتخبهم على تجديد العهد مع اللقب الأفريقي، في ظل ضعف القائمة التي اختارها بلماضي للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب الجزائر عن تجديد العهد مع اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ نسخة 1990.