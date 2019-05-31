المشير حفتر يبحث مع بوتين آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، خلال زيارة رسمية يقوم بها، حسب ما ذكرت صحف ليبية.

ويعد هذا اللقاء أول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي سبق أن أجرى عدة زيارات إلى روسيا، التقى خلالها كبار المسؤولين الروس في وزارتي الخارجية والدفاع.

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وقالت مصادر إعلامية ليبية إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو الخميس.

وتابعت المصادر أن هذه الزيارة العادية تأتي في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.



يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان عن الكرملين الروسي حول هذه الزيارة.



وأجرى المشير حفتر عدة زيارات إلى عواصم أوروبية وعربية منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، تضمنت القاهرة وروما وباريس، لمناقشة ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.