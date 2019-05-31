العساف: لدينا رغبة في التعاون مع إيران شرط توقفها عن دعم الإرهاب

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية موقف المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأعمال التي قامت بها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط وسط المملكة، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بمكة المكرمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وقال العساف: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران، ولكن يجب على إيران قبل ذلك أن تكف عن دعم الأعمال الإرهابية في دولنا، وأن تكون جاراً متعاوناً مع الدول العربية.

وأدان القادة العرب المشاركون في القمة الطارئة، التي عقدت في مكة المكرمة، الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة -الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط- على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.

وأضاف البيان التأكيد على أن الدول العربية تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل لذلك يتمثل في احترام كل الدول مبادئ حسن الجوار.

وأكمل "نؤكد حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، وندين استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضيها، مؤكدا حق المملكة في الدفاع عن أراضيها".

وأدان البيان استمرار الاحتلال الإيراني جزر الإمارات وتدخلها السافر في شؤون سوريا.

وأكد البيان الختامي التمسك بقرارات القمة العربية الـ29 في القدس، وقرارات القمة العربية في تونس