القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، شابا فلسطينيا في القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني نفذ عملية طعن أصاب خلالها شخصين أحدهما في حالة خطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال فلسطيني في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.