اعتقال فلسطيني في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، شابا فلسطينيا في القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني نفذ عملية طعن أصاب خلالها شخصين أحدهما في حالة خطيرة.
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