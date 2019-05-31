الرئيس المكسيكي دعا إلى حوار مع ترامب بشأن الهجرة غير الشرعية

لفت الرئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، في رسالة بعثها إلى نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى "أنّني "أبلغكم بأنّني لا أريد المواجهة، وأقترح تعميق الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة ​الهجرة​"، معلنًا أنّ "وفدًا مكسيكيًا سيتوجّه الجمعة إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وكان قد أعلن ترامب في وقت سابق أنّ الولايات المتّحدة ستفرض اعتبارًا من 10 حزيران المقبل، "رسومًا جمركيّة بنسبة 5 بالمئة على كُلّ السّلع الواردة من المكسيك"، طالما استمرّ تدفّق المهاجرين غير الشرعيّين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكيّة.

ولفت إلى أنّ "على مدى سنوات، لم تُعاملنا المكسيك بشكلٍ منصف، لكنّنا نؤكّد الآن على حقوقنا بصفتنا دولة ذات سيادة".