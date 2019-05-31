مادورو: حققنا تقدما في المفاوضات مع المعارضة

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ انه "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا في الطريق إلى السلام".

هذا ويعقد ممثلون عن الحكومة والمعارضة الفنزويليتين مفاوضات سلام في ​أوسلو​ بناء على مقترح وساطة تقدمت به ​النرويج​.

ولفتت الإذاعة والتلفزيون النرويجية إلى ان هذه المفاوضات تعقد منذ عدة أيام وتجري في مكان سري.

يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي تستقبل فيها النرويج محادثات مماثلة، وفق "إن إر كي" التي قالت إن مفاوضات بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة ​خوان غوايدو​ سبق أن نظمت في كوبا.