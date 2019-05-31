محمد بن زايد: الإمارات كانت ولا تزال وستظل داعمة للعمل الخليجي والعربي المشترك

اشار ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد الى ان "الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد القمم الثلاث في مكة المكرمة تنم عن وعي عميق بخطورة التطورات في المنطقة وجسدت الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على مصالح دول المنطقة وشعوبها".
ولفت بن زايد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الىان "الإمارات كانت ولا تزال وستظل داعمة للعمل الخليجي والعربي المشترك، وكل ما من شأنه إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة".
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