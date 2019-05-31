عباس: نرفض مبدأ "الازدهار مقابل السلام" لحل القضية الفلسطينية وأمننا من الأمن العربي

أعلن الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ أنّ "فلسطين تدين الاعتداءات الأخيرة الّتي تعرّضت لها المنشآت النفطيّة في ​السعودية​ و​الخليج​"، مؤكّدًا أنّ "أمن فلسطين جزء من الأمن القومي العربي، و لا نقبل التهديد لأيّ دولة عربية من أيّ جهة كانت".

وشدّد في كلمته خلال القمة العربة الطارئة في مكة، "أنّنا نرفض محاولة ​الولايات المتحدة الأميركية​ إسقاط الشرعية الدولية، ونرفض استبدال "الأرض مقابل السلام" بـ"الازدهار مقابل السلام"لحلّ ​القضية الفلسطينية​"، لافتًا إلى "أنّنا لن نشارك في ورشة العمل الّتي دعت إليها الولايات المتحدة في ​المنامة​".