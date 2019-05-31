عباس: نرفض مبدأ "الازدهار مقابل السلام" لحل القضية الفلسطينية وأمننا من الأمن العربي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ "فلسطين تدين الاعتداءات الأخيرة الّتي تعرّضت لها المنشآت النفطيّة في السعودية والخليج"، مؤكّدًا أنّ "أمن فلسطين جزء من الأمن القومي العربي، و لا نقبل التهديد لأيّ دولة عربية من أيّ جهة كانت".
وشدّد في كلمته خلال القمة العربة الطارئة في مكة، "أنّنا نرفض محاولة الولايات المتحدة الأميركية إسقاط الشرعية الدولية، ونرفض استبدال "الأرض مقابل السلام" بـ"الازدهار مقابل السلام"لحلّ القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى "أنّنا لن نشارك في ورشة العمل الّتي دعت إليها الولايات المتحدة في المنامة".
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