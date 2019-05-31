أمير الكويت: مسيرة السلام بالشرق الأوسط تعاني جمودا ونشهد بقلق التصعيد بالخليج

أكّد أمير الكويت الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، في كلمته خلال ​القمة العربية​ الطارئة في مكة، أنّ "انعقاد القمة العربية يعبّر عن خطورة ما نتعرّض له اليوم". وشدّد على أنّ "مسيرة السلام في ​الشرق الأوسط​ تعاني جمودًا وتشهد تراجعًا على مستوى اهتمام العالم".

ولفت إلى "أنّنا نشهد بقلق التصعيد في منطقة ​الخليج​"، مبيّنًا "أنّنا نشعر بتخوف كبير أن يضيف التصعيد الّذي تواجهه منطقتنا جرحًا إلى جروحنا السابقة".