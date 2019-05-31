أمير الكويت: مسيرة السلام بالشرق الأوسط تعاني جمودا ونشهد بقلق التصعيد بالخليج

أكّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمته خلال القمة العربية الطارئة في مكة، أنّ "انعقاد القمة العربية يعبّر عن خطورة ما نتعرّض له اليوم". وشدّد على أنّ "مسيرة السلام في الشرق الأوسط تعاني جمودًا وتشهد تراجعًا على مستوى اهتمام العالم".
ولفت إلى "أنّنا نشهد بقلق التصعيد في منطقة الخليج"، مبيّنًا "أنّنا نشعر بتخوف كبير أن يضيف التصعيد الّذي تواجهه منطقتنا جرحًا إلى جروحنا السابقة".
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