6 تفجيرات هزت محافظة كركوك في العراق وأنباء عن سقوط ضحايا

ذكرت وسائل إعلام عراقية أنّ "ستة تفجيرات وقعت بسيارات مفخّخة وعبوات ناسفة، استهدفت مناطق متفرقة وسط ​محافظة كركوك​ في ​العراق​، من بينها شارعي القدس وبغداد". وأعلنت أنّ "هناك أنباء عن سقوط ضحايا".

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