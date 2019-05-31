رئيس العراق: أمن دول الخليج من أمن العراق ولاحترام مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية

شدّد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، على أنّ "حال منطقتنا اليوم ليس أفضل من الأمس"، موضحًا "أنّنا نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب لا تبقي ولا تذر".

وأكّد في كلمه خلال ​القمة العربية​ الطارئة في مكة، أنّ "أمن ​دول الخليج​ من أمن العراق، وأيّ استهداف لأمن الخليج هو استهداف لأمن ​الدول العربية​ والإسلامية"، معربًا عن استنكاره "أيّ عمل إرهابي ضدّ دول الخليج". وركّز على أنّ "منطقتنا بحاجة لاحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ولفت صالح إلى أنّ "ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلّب دعمًا عربيًّا وإقليميًّا"، طالبًا "التفهّم من الجيران والأصدقاء والوقوف إلى جانبنا". وأعلن أنّ "العراق يعمل على بذل قصارى جهده لتبنّي دور بالحوار في المنطقة، ونؤكّد حرصنا على ​القضية الفلسطينية​ وإنهاء معاناة ​الشعب السوري​". ورأى أنّ "أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو السلام ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية".