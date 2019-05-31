ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة هامة لأمن المنطقة واستقرارها

نوّه ملك الأردن عبدالله الثاني، في كلمته خلال القمة العربية الطارئة في مكة، أنّ "القمة تنعقد في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا. التحديات تستدعي منّا جميعًا توحيد الجهود وتنسيق المواقف وزيادة العمل"، مؤكّدًا أنّ "أمن دول الخليج يمثّل ركيزة هامّة لأمن المنطقة واستقرارها".
وشدّد على أنّ "استقرار المنطقة يتطلّب حل القضية الدولية على أساس حل الدولتين".
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