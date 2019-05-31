ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة هامة لأمن المنطقة واستقرارها

نوّه ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​، في كلمته خلال ​القمة العربية​ الطارئة في مكة، أنّ "القمة تنعقد في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا. التحديات تستدعي منّا جميعًا توحيد الجهود وتنسيق المواقف وزيادة العمل"، مؤكّدًا أنّ "أمن ​دول الخليج​ يمثّل ركيزة هامّة لأمن المنطقة واستقرارها".

وشدّد على أنّ "استقرار المنطقة يتطلّب حل القضية الدولية على أساس حل الدولتين".