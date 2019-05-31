الزياني أكد قوة مجلس التعاون الخليجي وتماسكه: نتضامن مع السعودية والإمارات

أكّد الأمين العام لـ"​مجلس التعاون الخليجي​" عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كلّ من وزير ​الخارجية السعودية​ إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية ​أحمد أبو الغيط​، في ختام القمتين الخليجية والعربية الّلتين عقدتا في مكة، "تضامن مجلس التعاون الخليجي مع السعودية و​الإمارات​"، مركّزًا على على "قوّة مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه".

وشدّد على "إدانة هجمات حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) على محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض"، كما دان "إطلاق ​الصواريخ​ الباليستية على السعودية"، لافتًا إلى أنّ "البيان الصادر عن القمة أكّد ضرورة أن تقوم ​إيران​ بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، والتوقّف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية".