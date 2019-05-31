الزياني أكد قوة مجلس التعاون الخليجي وتماسكه: نتضامن مع السعودية والإمارات

أكّد الأمين العام لـ"مجلس التعاون الخليجي" عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كلّ من وزير الخارجية السعودية إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام القمتين الخليجية والعربية الّلتين عقدتا في مكة، "تضامن مجلس التعاون الخليجي مع السعودية والإمارات"، مركّزًا على على "قوّة مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه".
وشدّد على "إدانة هجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض"، كما دان "إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية"، لافتًا إلى أنّ "البيان الصادر عن القمة أكّد ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، والتوقّف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية".
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