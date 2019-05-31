رئيس ديوان المحاسبة: سنرسل قطع الحساب لعام 2017 للمجلس النيابي في 20 حزيران

اشار رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي أحمد حمدان الى إن "الديوان أنجز نحو 90 في المئة من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى ​المجلس النيابي​ في 20 حزيران ليتمكن ​مجلس النواب​ من إقرار موازنة 2019".

وبرّر حمدان في حديث صحفي هذا التأخير "باعتكاف القضاة عن العمل وأيام العطل في الأسبوع المقبل".