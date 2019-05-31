اشار رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان الى إن "الديوان أنجز نحو 90 في المئة من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى المجلس النيابي في 20 حزيران ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019".
وبرّر حمدان في حديث صحفي هذا التأخير "باعتكاف القضاة عن العمل وأيام العطل في الأسبوع المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ديوان المحاسبة: سنرسل قطع الحساب لعام 2017 للمجلس النيابي في 20 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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