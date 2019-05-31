البطريرك الراعي وصل إلى رومانيا

وصل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى ​رومانيا​، يرافقه الزائر الرسولي على رومانيا و​بلغاريا​ ​المطران ميشال عون​، أمين سر البطريرك الخوري شربل عبيد ومدير مكتب الاعلام والبروتوكول ​وليد غياض​. وكان في استقبالهم في مطار ​بوخارست​، سفيرة ​لبنان​ رنا المقدم، كاهن الرعية المارونية الخوري جوزيف دريان وأعضاء المجلس الراعوي.

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