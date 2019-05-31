اللواء: القاضي خميس سيدعي اليوم على 3 وزراء واوجيرو بقضية التوظيف العشوائي

ذكرت صحيفة "اللواء" انه يفترض ان تصدر اليوم رسمياً عن المدعي العام لدى ​ديوان المحاسبة​ القاضي ​فوزي خميس​ في قضية التوظيف العشوائي الذي تمّ بعد 21 آب من العام 2017، أي بعد صدور قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​، والذي اوقف التوظيف في الإدارات العامة والرسمية. وبحسب المعلومات فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة "​اوجيرو​"، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة و​التفتيش المركزي​، والمقدم إلى رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​.

ويعني وقف صرف النفقة بالنسبة لهؤلاء حسم رواتبهم، الأمر الذي ستثير بدوره مشكلة اجتماعية، على اعتبار ان لا علاقة لهؤلاء الموظفين بتوظيفهم خلافاً للقانون، وان المسؤول عن ذلك هي الجهة التي وظفتهم، وان كان الوزراء يتغطون دائماً بقرارات تصدر عن ​مجلس الوزراء​، علماً ان تكتل "الجمهورية القوية" ينوي تقديم اقتراح قانون لوقف عقود الـ500 موظف الذين دخلوا إلى الوظيفة بشكل غير قانوني بحسب ما كان أعلن رئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​ أمس الأوّل، مع العلم ان مسألة وقف التوظيف لا تنطبق على تعيينات الفئة الأوّلى التي ستنطلق بعد إقرار الموازنة.