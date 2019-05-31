رئيس رابطة المتفرغين بالجامعة اللبنانية: إضرابنا مستمر حتى تستجيب السلطة لمطالبنا

أعلن رئيس ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في "​الجامعة اللبنانية​" ​يوسف ضاهر​، "أنّنا لم نصل بعد إلى مسافة قصيرة لتعليق الإضراب، فقبل حقوق الأساتذة هناك حقوق الجامعة، فموازنة الجامعة شحيحة ومجحفة بحقّها"، مؤكّدًا "أنّنا مصرّون على مستحقات الأساتذة، ومنها زيادة الثلاث درجات".

ولفت في حديث إذاعي إلى أنّ "الجامعة بدأت تفرغ من أساتذها، و1/7 منهم في الملاك"، مركّزًا على "أنّني أعلم أن أكثر من 90 بالمئة من الأساتذة هم مع الرابطة قلبًا وقالبًا". وشدّد على "أنّنا مصرّون على إنقاذ الجامعة، وإضرابنا مستمر إلى أن تستجيب الدولة لمطالبنا الأساسيّة".

وأوضح أنّه "عندما تريد بناء الاقتصاد، يجب أن تدعم التعليم العالي، لأنّ الاستثمار بالمعرفة يساهم في النمو الاقتصادي".