هيئة الاغاثة سلمت جثامين الطلاب الاربعة الذي قتلو بحادث سير بأميركا لذويهم

انجزت ​الهيئة العليا للاغاثة​ مهمة استلام جثامين الطلاب الاربعة الذين وافتهم المنية اثر حادث في ​الولايات المتحدة الاميركية​ وهم: حسين علي صالح، حسين ياسر صعب، حسين موسى ايوب، وحسين احمد غشام، حيث وصلت الجثامين فجر اليوم الى مطار بيروت على متن الخطوط التركية رحلة رقم 828، وتم نقلهم من خلال سيارات ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى بلدتهم ​يارون​ قضاء ​بنت جبيل​، ليواروا الثرى اليوم عند الساعة الرابعة عصرا في جبانة بلدتهم يارون .

واعتبر نائب رئيس بلدية يارون حسين جعفر انه اليوم تنطلق قافلة الحزن كبيرة على ​بلدة يارون​ لانهم يدفعون ثمن الاغتراب مرتين، مرة من العدو الاسرائيلي التهجير، ومرة من الاغتراب.

وشكر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ و​اللواء محمد خير​ الذين كانوا من الاوائل في الاتصال والاهتمام، ونشكر رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والنائب ​علي بزي​ وكل الذين وقفوامعنا بهذه الماساة، وكما شكر الصليب الاحمر والدفاع المدني وهذا الحزن لكل لبنان.