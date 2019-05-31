مصادر الشرق الأوسط: حزب الله يرفض بالمطلق التخلي عن شبر من حقوق لبنان بحرا أو برا

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في قوى "8 آذار" مقرّبة من "​حزب الله​"، أنّ "ما يتمسّك به "الحزب" وأبلغه المفاوضون ال​لبنان​يون لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​، هو وجوب تلازم مسارَي ​ترسيم الحدود​ البرية والبحرية في آن".

وأوضحت المصادر أنّ "المفاوضون أبلغوا ساترفيلد أيضًا الرفض المطلق لـ"حزب الله" لكلّ الإقتراحات الّتي تتداولها مصادر ومرجعيّات غربيّة، آخرها تقول بتخلّي لبنان عن 5 نقاط من أصل النقاط الـ13 البرية المتنازع عليها، الّتي يؤكّد لبنان أنّها خاضعة للسيادة اللبنانية، إلى جانب تخلّيه عن 160 كلم من أصل الـ860 كلم الّتي يؤكّد لبنان أنّها جزء من مياهه الإقليمية".

وركّزت على أنّ "حزب الله" يرفض بالمطلق أيّ اقتراحات تفضي للتخلّي عن شبر من الحقوق اللبنانية سواء في البحر أو في البر، أضف إلى أنّه لا يؤيد تحييد النقاش بملف ​مزارع شبعا​، وأن يكون دور ​الأمم المتحدة​ شكليًّا والدور الأميركي هو الفعلي في أيّ مفاوضات مرتقبة".