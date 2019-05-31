بانو أمل في اقرار اصلاحات بنيوية بالموازنة لتحفير النمو وانعاش الحركة الاقتصادية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ الى انه بعد 20 جلسة أقرت ​الموازنة​ وأحيلت الى ​مجلس النواب​ وهذه خطوة ايجابية، ونأمل في اصلاحات بنيوية لتحفير النمو وانعاش الحركة ال​اقتصاد​ية، واكد ان الموازنة ليس على قدر الطموحات الا ان الوضع استثنائي وهناك تصنيف اقتصادي جديد قريبا، ومن المفترض الانتهاء منها في نهاية الشهر.

اضاف بانو في حديث اذاعي، "لو أن السياسيين يتوقفون عن التدخل في شؤون ​الجيش​ "كنا بألف خير" ولا شيء واضحا حول ما أشيع عن حسومات من رواتب العسكريين، واكد انه لا اقتصاد من دون أمن وبالتالي ان هذا الامر يضر بالبلد".