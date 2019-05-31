اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب انطوان بانو الى انه بعد 20 جلسة أقرت الموازنة وأحيلت الى مجلس النواب وهذه خطوة ايجابية، ونأمل في اصلاحات بنيوية لتحفير النمو وانعاش الحركة الاقتصادية، واكد ان الموازنة ليس على قدر الطموحات الا ان الوضع استثنائي وهناك تصنيف اقتصادي جديد قريبا، ومن المفترض الانتهاء منها في نهاية الشهر.
اضاف بانو في حديث اذاعي، "لو أن السياسيين يتوقفون عن التدخل في شؤون الجيش "كنا بألف خير" ولا شيء واضحا حول ما أشيع عن حسومات من رواتب العسكريين، واكد انه لا اقتصاد من دون أمن وبالتالي ان هذا الامر يضر بالبلد".
كانت هذه تفاصيل خبر بانو أمل في اقرار اصلاحات بنيوية بالموازنة لتحفير النمو وانعاش الحركة الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.