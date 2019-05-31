حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران المسؤولية حول هجمات هذا الشهر على ناقلات نفطية فى الخليج، قائلا إنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.
وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل قليل من مغادرته واشنطن فى رحلة إلى أوروبا "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام فى أنحاء العالم".
وفى وقت سابق، كان مستشار الأمن القومى الأميركى جون بولتون قد أشار إلى أن أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات ستقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يتهم إيران بمسؤوليتها عن الهجمات على ناقلات النفط بالخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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