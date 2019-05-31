بومبيو يتهم إيران بمسؤوليتها عن الهجمات على ناقلات النفط بالخليج

حمل وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ​إيران​ المسؤولية حول هجمات هذا الشهر على ناقلات نفطية فى ​الخليج​، قائلا إنها كانت مسعى من ​طهران​ لرفع أسعار ​النفط​ ​العالم​ية.

وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل قليل من مغادرته ​واشنطن​ فى رحلة إلى ​أوروبا​ "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام فى أنحاء العالم".

وفى وقت سابق، كان مستشار الأمن القومى الأميركى ​جون بولتون​ قد أشار إلى أن أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات ستقدم إلى ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم.