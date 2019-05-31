بيان القمة العربية أكد تكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية

اكد بيان ​القمة العربية​ الذي تلاه الامين العام ل​جامعة الدول العربية​ احمد ابو الغيط "تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية وإدانة إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على ​السعودية​".

ودان البيان "تدخلات إيران في شؤون ​البحرين​ ودعم ​الجماعات الإرهابية​ فيها وإدانة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث".

وندد البيان "بالتدخل الإيراني في ​الأزمة السورية​ وتأثيرها على وحدة ​سوريا​ والتمسك بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص ​القضية الفلسطينية​".

ولفت أبو الغيط الى ان ​العراق​ يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة، وقال الرئيس العراقي "في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في ​الخليج​، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".