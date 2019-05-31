بيان القمة العربية أكد تكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية

اكد بيان القمة العربية الذي تلاه الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط "تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية وإدانة إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية".
ودان البيان "تدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها وإدانة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث".
وندد البيان "بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا والتمسك بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية".
ولفت أبو الغيط الى ان العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة، وقال الرئيس العراقي "في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية".
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