شكرا لقرائتكم خبر عن لسهولة الرقابة على الأسعار.. برلمانى يطالب بالتصدى للأسواق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية فى العديد من المحافظات، مطالبا بوضع خطة لتوزيع الأسواق فى المناطق والأحياء تهدف لتيسير الحصول على الخدمة وفى نفس الوقت الحفاظ على الشكل الحضارى.

وأوضح فضل، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الأسواق العشوائية التى تسببت فى إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة لصعوبة الرقابة على الأسعار، مشددا على ضرورة التصدى لها من خلال إنشاء أسواق حضارية بتخطيط وتفصيل يراعى التوزيع والتنسيق الحضارى لكل منطقة منفصلة.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارتى التموين والتنمية المحلية بالتنسيق من أجل إنشاء أسواق حضارية خاضعة للرقابة على الأسعار، مشيدا بالدور الذى تقوم به المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع مما ساهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى الآونة الأخيرة.

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