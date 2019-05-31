شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى باستحداث قسم بكلية التربية عن محو الأمية لتأهيل كوادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشددت ماجدة نصر، على ضرورة وضع خطة ورؤية وإستراتيجية بآليات محددة للتعامل مع ملف محو الأمية، مطالبة بإعادة النظر فى إنشاء أقسام مستحدثة بكليات التربية بعدما كان قد تم فتح اقسام ولم يقبل عليها أحد.

ولفتت إلى أنه لا يوجد قسم داخل الكلية متخصص فى تعليم الكبار، وهو ما يتطلب إنشائه ووضع امتيازات به حتى يقدم عليه الطلاب ويمكن من توفير قاعدة للمعلمين بشأن محو الأمية لتحقيق المستهدف.

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