محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 22 38
شبين الكوم 21 37
طنطا 20 36
دمنهور 20 36
الإسكندرية 22 29
بلطيم 21 28
مطروح 20 27
السلوم 19 31
سيوة 22 37
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
الزقازيق 18 39
الإسماعيلية 19 38
السويس 19 37
العريش 18 31
رفح 18 31
رأس سدر 22 37
نخل 15 37
نويبع 27 38
طابا 23 35
كاترين 21 34
الطور 24 32
شرم الشيخ 29 40
الغردقة 27 39
مرسى علم 27 38
الفيوم 22 39
بني سويف 22 39
المنيا 22 40
أسيوط 24 41
سوهاج 24 42
قنا 26 43
الأقصر 29 44
أسوان 31 45
أبوسمبل 25 42
الوادي الجديد 28 44
شلاتين 26 38
أبو رماد 26 37
حلايب 27 35
رأس حدربة 27 35
كانت هذه تفاصيل خبر آخر أيام الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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