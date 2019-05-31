انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في مكة

انطلقت أعمال القمة العربية الطارئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، في وقت مبكر اليوم الجمعة. وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القمة لبحث التصعيد الإيراني والتصدي لممارسات طهران وتدخلاتها في المنطقة. كما تبحث القمة العربية الطارئة مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا العربية الراهنة.

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