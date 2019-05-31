القدس: إصابتان إحداهما خطيرة في عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب إسرائيليان بإصابات متفاوتة، صباح اليوم الجمعة، قرب باب العامود في القدس المحتلة، وذلك في عملية طعن، بحسب التقارير الإسرائيلية.

وجاء أن المصابين يبلغ من العمر 45 عاما، ووصفت إصابته بالخطيرة، وعملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

وعلم أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه من يفترض أنه نفذ عملية الطعن. ولم يتضح مصيره بعد.