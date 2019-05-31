حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة يبقيها فوق المعدلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، الجمعة، ولكنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.
وتسود الأجواء الحارة في البلاد، وخاصة في المناطق الداخلية، بينما يكون الجو حارا ورطبا في المناطق الساحلية.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 38 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 40 – 21، صفد 35 – 20، طبرية 41 – 22، الناصرة 37 – 18، حيفا 30 – 21، يافا 30 – 21، القدس المحتلة 34 – 19، عسقلان 27 – 21، عين جدي (البحر الميت) 42 – 28، بئر السبع 35 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 – 26.
ويوم غد، السبت، من المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا وصيفيا، دون أي تغيير ملحوظ في درجات الحرارة.
ويتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد، وانخفاض طفيف آخر يوم الإثنين.
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