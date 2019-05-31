واشنطن تلوح بالعقوبات ردا على مخطط تركيا شراء منظومات روسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، كاثرين ويلبارغر، يوم أمس الخميس، إن إصرار تركيا على شراء المنظومة الدفاعية الصاروخية الروسية "إس 400" ستكون له نتائج "كارثية" على برنامج مقاتلات "إف 35" المشترك بين واشنطن وأنقرة، وتعاون الأخيرة مع حلف شمال الأطلسي.

وقالت ويلبارغر إنّ مخطط تركيا لشراء منظومة "إس-400" سيضرّ بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي، ويُجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

وأضافت ويلبارغر خلال ندوة في مركز "مجلس الأطلسي" في واشنطن، "إنَّ استكمالَ هذه الصفقة سيكون كارثيًا، ليس على برنامج إف-35 الذي وَضع فيه الغرب قدراته الجوّية المتكاملة الحديثة فحسب، بل من المحتمل أن يؤدّي أيضا إلى تصدّع التعاون المشترك بين تركيا وحلف شمال الأطلسي، وهو جانب رئيسي في الدفاع عن التحالف".

وتابعت "لنكُن واضحين. إنّ منظومة إس-400 الروسيّة مصمّمة لإسقاط مقاتلة مثل إف-35، ومن المستحيل تخيُّل ألّا تستغلّ روسيا الفرصة".

وأشارت ويلبارغر إلى أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ تركيا تسعى وراء الصّفقة من أجل الحصول على دعم روسيا في مواجهة المتمرّدين الأكراد على طول حدودها مع سورية.

لكنها حذّرت أنقرة من أنّ روسيا ليست شريكا "موثوقا" على المدى الطويل، ولا تدعم مبيعاتها العسكريّة بالصّيانة، وأنها تُحاول ببساطة "تقويض" تماسك الحلف الأطلسي.

وقالت "بمجرّد إدخالهم الأنظمة الروسيّة، فإنّ هذا يقوّض بالفعل قدرتنا على مواصلة مساعدتهم في الدّفاع عن أنفسهم"، في إشارة إلى تركيا.

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ولفتت إلى أنّ إدارة ترامب، حتّى لو كانت لا تُريد معاقبة تركيا، فإنّها قد تضطر إلى ذلك بضغطٍ من الكونغرس غير المتعاطف مع أنقرة.

وتابعت في إشارة الى مجلس النواب الأميركي "وإذا لم نُنفّذ العقوبات، فقد أبلغونا بأنّهم سوف يقرّون قانونًا آخر ويُجبروننا على ذلك".

وفي وقت سابق، رفض الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الضغط الأميركي على بلاده، واصفًا عمليّة شراء منظومة إس-400 بأنّها "صفقة منتهية".

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأسبوع الماضي إنّ تركيا أرسلت بالفعل أفرادًا إلى روسيا للتدريب.

وأفاد مكتب الرئيس التركي بأنّ ترامب تحادث الأربعاء هاتفيًا مع إردوغان وناقشا صفقة شراء منظومة إس-400.

وأضاف المكتب أنّهما ناقشا عرض إردوغان تشكيل "مجموعة عمل مشتركة" بشأن منظومة الصواريخ.