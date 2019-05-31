انتخابات مبكرة في إسرائيل بعد فشل نتنياهو تشكيل حكومة ائتلاف

صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليوم لصالح حل المجلس مما يمهد لإجراء انتخابات جديدة بعدما فشل رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة عند منتصف الليل.



وفضل نتنياهو إجراء انتخابات جديدة مقرر لها 17 سبتمبر أيلول بدلا من اللجوء إلى الخيار الآخر الذي قد يطلب بموجبه الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين من سياسي آخر محاولة تشكيل حكومة ائتلافية.



وتمثل ثاني انتخابات تجرى في إسرائيل هذا العام، بعد انتخابات أجريت في التاسع من أبريل نيسان وأعلن نتنياهو الفوز فيها، اضطرابا لم يسبق له مثيل حتى في بلد معتاد على التشاحن السياسي.



وعقب تصويت البرلمان بإجراء انتخابات جديدة لانتهاء مهلة تشكيل الحكومة قال نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني ”سنفوز“.



ونشأت الأزمة، رسميا على الأقل، بسبب خلافبشأن التجنيد الإلزامي بين حلفاء نتنياهو، وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان وهو علماني ينتمي لليمين المتطرف والأحزاب اليهودية المتطرفة.



ومع مواجهة احتمال تنحيه بانتهاء مهلة 42 يوما محددة لتشكيل الحكومة، حشد نتنياهو الأصوات لحل الكنيست متهما ليبرمان بالسعي إلى الإطاحة به. بحسب ما نقلت "رويترز".



ومن شأن الانتخابات الجديدة، التي قد تستمر جهود تشكيل ائتلاف بعدها حتى نوفمبر تشرين الثاني، تأجيل الجهود الأمريكية للمضي قدما في الخطة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب لحل الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية.







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