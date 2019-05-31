البنتاجون: سنفرض عقوبات على تركيا حال شرائها منظومة صواريخ روسية

أعلنت مسؤولة رفيعة في البنتاجون الخميس أن إصرار تركيا على شراء منظومة دفاع جوي صاروخي روسية ستكون له نتائج "كارثية" على برنامج مقاتلات إف-35 المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي.

وقالت كاثرين ويلبارغر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، إن مخطط تركيا لشراء منظومة "إس-400" سيضر بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي، ويجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

وأضافت ويلبارغر، خلال ندوة في مركز "مجلس الأطلسي" في واشنطن "إن استكمال هذه الصفقة سيكون كارثيا، ليس على برنامج إف-35 الذي وضع فيه الغرب قدراته الجوية المتكاملة الحديثة فحسب، بل من المحتمل أن يؤدي أيضاً إلى تصدع التعاون المشترك بين تركيا وحلف شمال الأطلسي.

وتابعت "لنكن واضحين.. إن منظومة إس-400 الروسية مصممة لإسقاط مقاتلة مثل إف-35، ومن المستحيل تخيل ألا تستغل روسيا الفرصة".

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وجددت الولايات المتحدة، الأربعاء، موقفها الرافض لشراء تركيا منظومة صواريخ (إس -400) الروسية، مهددة أنقرة بنتائج وخيمة إذا أقبلت على ذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لها، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وقالت أورتاجوس في تصريحاتها "لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة حيال هذه الصفقة، فإذا أصرت تركيا على إتمامها فستواجه حتما مشاكل حقيقية ونتائج وخيمة للغاية".



ووصفت المتحدثة الأمريكية في تصريحاتها تركيا "بالحليف السابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".



وهددت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بفرض عقوبات على أنقرة إذا أكملت شراء نظام الدفاع الروسي، محذرة من إمكانية طرد تركيا من برنامج تطوير المقاتلات "إف-35".



وفي وقت سابق مايو/أيار الجاري، أعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه من خطط تركيا نشر المنظومة الروسية، مشيرا على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرج إلى أن العواقب مثيرة للقلق.