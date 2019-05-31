جامعة الدول العربية: تطورات الأحداث تقود إلى ظهور قوة عربية مشتركة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تطورات الأحداث في المنطقة قد تقود إلى ظهور قوة عربية مشتركة.
وأشار "أبو الغيط"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية السعودي، بعد القمتين العربية والخليجية الطارئة، إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طرح فكرة أهمية الآلية الاستراتيجية العربية وبالتالي الضغط يولد رد فعل.
من جهته، عقب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني إلى أن هناك منظومة مشتركة في كافة المجالات العسكرية بين دول مجلس التعاون، ومؤخرا تم تشكيل قيادة عسكرية موحدة، ويؤطر عمل هذه الدول اتفاقية الدفاع المشترك.
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