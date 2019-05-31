شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر أوروبا من الالتفاف على عقوبات طهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الدول الأوروبية من الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر إطلاقها القناة المالية «إينستكس Instex» لمساعدة إيران والتبادل التجاري معها. وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على من يتعامل مع «إينستكس» وعلى المؤسسة نفسها التي أنشأتها كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لحماية التجارة مع طهران من العقوبات الأمريكية.

ووفقا لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية، فقد أرسلت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، رسالة إلى رئيس «إينستكس»، بير فيشر، حثته خلالها على النظر بعناية في التعرض المحتمل للعقوبات، إذ قد يؤدي الانخراط في أنشطة تخالف العقوبات الأمريكية إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وكتبت ماندلكر أن «ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد أنشأت «إينستكس» في يناير الماضي للسماح للشركات بالتجارة مع إيران دون استخدام الدولار الأمريكي أو البنوك الأمريكية، وبالتالي السماح لها بالتغلب على العقوبات الأمريكية واسعة النطاق».

ولفت مسؤول أمريكي بارز إلى أن الرسالة تهدف إلى أن تكون بمثابة تحذير من أن الولايات المتحدة ستعاقب أي شخص مرتبط بـ «إينستكس»، بما في ذلك الشركات والمسؤولون الحكوميون والموظفون، إذا كانوا يعملون على إعداد برنامج لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات. وقال مارك دوبوفيتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن هذا عمل استفزازي من قبل المؤسسة السياسية الأوروبية التي تلتزم تفعيل إينستكس لمساعدة إيران للتحايل على العقوبات.