شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: تركيا تدعم مليشيات طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اتهم الجيش الليبي نظام أردوغان بالتورط في الأزمة الليبية ودعم مليشيات طرابلس، وأعلن أن تركيا أرسلت طائرة شحن من طراز c130 على متنها فريق خبراء من الأتراك مع غرفة عمليات متكاملة هبطت في مصراتة، سبقها وصول طائرة من طراز «أنتونوف» تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات من دون طيار. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي أمس، إن طائرة تركية بدون طيار قصفت مدينة غريان.

وأظهر فيديو أحد الضباط الأتراك الذين وصلوا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة مع شحنة من الأسلحة للمليشيات، في فيديو وهو يقوم بتدريب المسلحين على قيادة مدرعات.

واتهم الجيش الليبي تركيا بإرسال الضباط إلى ليبيا لدعم المليشيات بالعاصمة، وتدريب المسلحين على قيادة المدرعات والأسلحة، ودلل على ذلك الفيديو الذي نشرته «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش الوطني في منصاتها بمواقع التواصل، مرفقاً بعبارة «هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم».

واتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، المبعوث الأممي غسان سلامة، بعدم الحياد والانحياز إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والجماعات المتطرفة على حساب أمن الليبيين، معتبرا أن تصريحه الأخير الذي يساوي بين الجانبين أنهى مهامه كمبعوث أممي في ليبيا. وأكد أن السراج لن يكون شريكا في أي عملية سلام في ليبيا بعد محاربته للجيش الليبي وضمه لعناصر متطرفة تحت إمرته في طرابلس.