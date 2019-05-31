شكرا لقرائتكم خبر عن كابول: 12 قتيلا وجريحا في هجوم انتحاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)

قتل 6 أشخاص وجرح 6 آخرون أمس (الخميس) في هجوم استهدف جامعة الدفاع الوطني الأفغانية في غرب كابول. وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامورز في بيان، إن «الانفجار وقع بالقرب من مدخل جامعة الماريشال فهيم»، مضيفاً أن الانتحاري الذي وصل ماشيا وعندما رصده شرطي فجر نفسه قبل أن يصل إلى هدفه ما أسفر عن مقتل 6 وجرح 6 آخرين بحسب المعلومات الأولية.

ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، في ساعة يغادر فيها عدد كبير الجامعة التي تعد إحدى أهم الجامعات العسكرية التي تتولى تأهيل كبار ضباط الجيش الأفغاني، ويوجد في الكلية مبنى سكني لجنود وضباط من قوات حلف شمال الأطلسي الذين يتولون تدريب الجنود الأفغان حيث تخضع تلك المباني لإجراءات أمنية مشددة.