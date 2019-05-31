شكرا لقرائتكم أميركا: أي دولة تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو/أيار.

وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل.. سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق يوم الخميس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر/تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو/أيار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.