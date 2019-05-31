كتب: أحمد حامد دياب
رد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، على سؤال وجهه أحد الصحفيين عن حضور رئيس الوزراء القطري القمة العربية الطارئة رغم المقاطعة، وهل ذلك يعتبر بداية لحل الأزمة مع قطر؟.
وقال "العساف"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بعد انتهاء فعاليات القمة العربية الطارئة بقصر الصفا بمكة المكرمة: "قطر شاركت في القمم السابقة، هذه المرة مثلت من قبل رئيس الوزراء، وموقف المملكة وبقية الدول الأربع أننا نبحث عن حل لمسببات المشكلة أو الأزمة بين هذه الدول وقطر".
وتابع: "إن شاء الله يكون هناك حل إذا عادت قطر...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي عن المصالحة مع قطر: نبحث عن حل لمسببات المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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