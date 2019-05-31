نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يصل قطاع غزة عبر معبر حانون - إيرز

وصل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو إلى قطاع غزة قادمًا من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون- إيرز شمال القطاع.
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن هيئة الإعلام في المعبر (التابعة للجانب الفلسطيني) تأكيدها، أن زيارة أبو عمرو هي الأولى بعد تشكيل الحكومة قبل نحو شهرين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان قد وصل إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر عبر المعبر نفسه في زيارة تعد الأولى بعد تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج أثناء دخولهما إلى القطاع عبر المعبر نفسه العام الماضي.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي قد كشف الاثنين الماضي في حديث لوكالة الأناضول، أن مصر "جددت مؤخرًا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية"، معربًا عن أمله في إحداث تلك الجهود "اختراقًا حقيقيًا في الملف".
يذكر أن منذ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي فتح وحماس، ولم تفلح الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
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