نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يصل قطاع غزة عبر معبر حانون - إيرز

وصل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو إلى ​قطاع غزة​ قادمًا من ​الضفة الغربية​ عبر معبر بيت حانون- إيرز شمال القطاع.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن هيئة الإعلام في المعبر (التابعة للجانب الفلسطيني) تأكيدها، أن زيارة أبو عمرو هي الأولى بعد ​تشكيل الحكومة​ قبل نحو شهرين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان قد وصل إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، عضوا اللجنة المركزية ل​حركة فتح​ روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر عبر المعبر نفسه في زيارة تعد الأولى بعد تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله واللواء ​ماجد فرج​ أثناء دخولهما إلى القطاع عبر المعبر نفسه العام الماضي.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" سهيل الهندي قد كشف الاثنين الماضي في حديث لوكالة الأناضول، أن مصر "جددت مؤخرًا جهودها في إطار ​المصالحة الفلسطينية​"، معربًا عن أمله في إحداث تلك الجهود "اختراقًا حقيقيًا في الملف".

يذكر أن منذ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي فتح وحماس، ولم تفلح الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.