أبو الغيط: "الحوثيون" تجاوزوا الخطوط الحمراء وأمن الخليج من أمن العرب

أوضح الأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" أحمد أبو الغيط، "أنّنا نبعث برسالة أنّ العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم"، مشدّدًا على أنّ "تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا".
وأكّد في كلمته خلال القمة العربية الطارئة في مكة، أنّ "حركة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومة إيرانيًّا تجاوزت الخطوط الحمراء"، لافتًا إلى أنّه "ما دخلت "الميليشيات" بلدًا إلّا أفسدته، و"الميليشيات الحوثية" ساقت اليمن إلى الخراب ورفضت كلّ التسويات لتنفيذ مخطّطات راعيها الإقليمي".
وأعلن أبو الغيط "أنّنا نتضامن مع السعودية في مواجهة تهديدات "الميليشيات الحوثية"، وأمن الخليج من أمن العرب".
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