أبو الغيط: "الحوثيون" تجاوزوا الخطوط الحمراء وأمن الخليج من أمن العرب

أوضح الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​أحمد أبو الغيط​، "أنّنا نبعث برسالة أنّ العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم"، مشدّدًا على أنّ "تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا".

وأكّد في كلمته خلال ​القمة العربية​ الطارئة في مكة، أنّ "حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) المدعومة إيرانيًّا تجاوزت الخطوط الحمراء"، لافتًا إلى أنّه "ما دخلت "الميليشيات" بلدًا إلّا أفسدته، و"الميليشيات الحوثية" ساقت ​اليمن​ إلى الخراب ورفضت كلّ التسويات لتنفيذ مخطّطات راعيها الإقليمي".

وأعلن أبو الغيط "أنّنا نتضامن مع ​السعودية​ في مواجهة تهديدات "الميليشيات الحوثية"، وأمن الخليج من أمن العرب".