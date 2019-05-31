ركّز مصدر في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "رئيس "الحزب التقدمي" ​وليد جنبلاط​ كان على حقّ عندما نصح بأن يُصار إلى إبرام اتفاق مكتوب بين ​بيروت​ ودمشق تؤكّد فيه الأخيرة أنّ ​مزارع شبعا​ لبنانيّة، وهذا ما يساعد على إخراجها من مستلزمات القرار 338 الّذي كان وراء نشر مراقبين دوليين بين ​سوريا​ و​إسرائيل​ بعد حرب تشرين 1973".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للشرق الأوسط: جنبلاط كان محقا عندما نصح بإبرام اتفاق تؤكد فيه سوريا لبنانية مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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