الحريري دان الهجمات على الخليج: لبنان لن يتخلى تحت أي ظرف عن الإنتماء العربي

أعلن رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، "أنّا ندين الهجمات الّتي تعرّضت لها ​السعودية​ و​الإمارات​، وندعو لتضامن عربي كامل".

وأكّد في كلمة له خلال انعقاد ​القمة العربية​ الطارئة في مكة، أنّ "​لبنان​ لن يتخلّى تحت أيّ ظرف من الظروف عن الإنتماء العربي".

وكان قد وصل الحريري إلى قصر الصفا بعيد منتصف ليل أمس، حيث كان في استقباله الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وترأس الحريري وفد لبنان المشارك في القمة، الّذي ضمّ الوزيرين جمال الجراح ووائل أبو فاعور، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومندوب لبنان الدائم في جامعة الدول العربية السفيرعلي الحلبي.