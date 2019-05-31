شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح التنسيق بين 4 وزارات لحل أزمة تسعير المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بوضع آلية ثابتة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح والذرة والقطن وقصب السكر والبنجر، وذلك لتفادى أزمة زيادة أسعار التوريد كل عام.

واقترح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عقد اجتماع بين وزارات الزراعة والتموين والمالية والصناعة وذلك للوقوف على التكلفة الفعلية للمحاصيل، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح على أن يتم إعلان أسعار التوريد قبل الزراعة بوقت كاف، حتى يتسنى للمزارع اختيار أيا من المحاصيل التى تحقق له هامش ربح وفى نفس الوقت يكون لدى الدولة قاعدة بيانات دقيقة وحصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة محصول بعينه على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المادة 29 من الدستور تضمنت ضرورة تسعير المحاصيل قبل الزراعة، ونتيجة عدم التسعير يتم فتح هذا الملف كل عام بالتزامن مع موسم الحصاد بسبب اعتراض البعض على أسعار التوريد والمطالبة بزيادتها.

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