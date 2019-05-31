"انتهى الأمر".. واشنطن: أي دولة تشتري نفط إيران ستخضع لعقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

ذكر الممثل الأمريكي الخاص بإيران "برايان هوك"، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو الجاري.

وقال هوك، إن واشنطن ستفرض العقوبات حتى إذا لم تفِ دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل، سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما، انتهى الأمر"، "وفق سكا نيوز عربية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق، أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.